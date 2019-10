Nations-unies : la Sénégalaise Fatoumata Ndiaye nommée Secrétaire générale adjointe

Une Sénégalaise a été nommée jeudi, à la tête des services de contrôle interne de l’Organisation des Nations-unies (Onu) comme secrétaire générale adjointe. Il s’agit de Mme Fatoumata Ndiaye qui occupait plusieurs postes dont ceux de Directrice de l'audit interne et des investigations à l'Unicef et Directrice de la Division de l'audit interne au Bureau des services de contrôle interne (Bsci).



L’As qui donne l’information, informe que sa nomination a été totalement validée et approuvée par le Secrétaire général de l'Onu, António Guterres. Mme Ndiaye qui est entrée au sein de l’Onu en 1995, a été a été membre d'un certain nombre d'organes inter-institutions du système des Nations Unies dont le Comité de haut niveau sur la gestion, le Comité permanent inter-institutions, le Groupe des Nations Unies pour le développement et le Groupe directeur de haut niveau sur la prévention de l'exploitation et des atteintes sexuelles.



Elle a été chef des services consultatifs de gestion chez "Coopers & Lybrand" au Sénégal, avant son entrée aux Nations-Unies.