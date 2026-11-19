Un nouveau naufrage a été signalé au large des côtes sénégalaises, dans un contexte marqué par la multiplication des tentatives de départ par voie maritime. Une pirogue transportant des candidats à l’émigration a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi au large de Yenne Tood. Selon Libération, quatre corps sans vie ont été repêchés pour le moment. Le nombre exact de victimes ainsi que les circonstances précises du drame restent à déterminer.



Face à la recrudescence des départs liés à l’émigration irrégulière, les Forces de défense et de sécurité poursuivent leurs opérations de surveillance et d’assistance en mer. Entre le 16 et le 17 novembre 2026, la Marine nationale est intervenue au large des côtes sénégalaises auprès de sept pirogues transportant au total 1 103 migrants. Durant la même période, la station navale de Foundiougne a porté secours à deux autres embarcations dans le delta du fleuve Saloum, avec 217 candidats à l’émigration à bord.



Au nord du pays, la station navale de Saint-Louis a également empêché le départ de 104 migrants qui avaient été rassemblés par des passeurs dans la Langue de Barbarie. Au total, les différentes interventions menées par la Marine nationale au cours des dernières 48 heures ont permis de secourir ou d'intercepter 1 424 personnes.