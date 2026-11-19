Dans le cadre de l'exécution de la délégation judiciaire délivrée par le juge chargé du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar), l'homme d'Affaires Elimane Abou Lam a été entendu hier, mercredi 18 novembre, en présence de ses deux conseils.



Selon les précisions de Libération, l'audition a notamment porté sur des transferts présumés de sommes importantes à Rokhaya Fall, alias « Rox la chance », et à quatre autres Tik-Tokeurs, en guise de récompense pour la diffusion de propos injurieux, mais aussi pour la conduite d'actions visant à porter atteinte à la réputation de personnes physiques et morales, notamment des responsables d'entreprises et des personnes morales de droit public ou privé qu'il considérerait comme des menaces pour ses activités commerciales.



L'homme d'affaires a nié les faits. Même s'il reconnaît les envois d’argent, il a soutenu que cela entre dans le cadre des multiples œuvres sociales qu'il fait. Elimane Abdou Lam a précisé n'avoir jamais payé un Tik-Tokeur pour insulter quelqu'un, toujours selon le journal.



À l'issue de son audition, le juge a ordonné son placement en position de garde à vue ainsi que sa conduite à son cabinet ce jeudi.