Au Sénégal, 6.250 salles de classe «en mauvais état» dénombré sur l’ensemble du territoire, avec un «inventaire exhaustif des bâtiments attendu en 2027». L’information a été donnée par Papa Amadou Dia, Directeur de la maintenance des constructions scolaires, qui a accordé une interview au journal L’Observateur, ce jeudi 19 novembre.



«A ce jour, nous avons recensé 6.250 salles de classe en mauvais état, du fait notamment de la vétusté des infrastructures. Ce constat concerne l’ensemble du territoire national, avec des situations particulièrement préoccupantes dans certains établissements anciens», a dit Papa Amadou Dia.



Le Directeur a néanmoins précisé que depuis avril 2024, marquant l’arrivée au pouvoir du président Diomaye Faye, l’Etat a «livré 1.305 salles de classe modernes et fonctionnelles conformes aux standards internationaux de qualité». A cela s’ajoutent 220 blocs administratifs et 250 blocs d’hygiène.



Enfin, le responsable scolaire a soutenu qu’un inventaire national «permettra de disposer d’une connaissance beaucoup plus précise de la situation et de programmer les interventions en fonction des besoins identifiés»