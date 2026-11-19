Le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a décidé ce jeudi 19 novembre de décréter la mise en vigueur de la Loi de finances rectificative 2026, qui a été rejeté par la majorité parlementaire dirigée par Ousmane Sonko.



«Le Président de la République, gardien de la Constitution et garant du bon fonctionnement régulier des pouvoir publics ainsi que de la continuité de l’Etat, a décidé de la mise en vigueur du projet de Loi de finances rectificative pour l’année 2026, à travers le décret n°2026 – 2416 du 19 novembre 2026», selon un communiqué du Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.



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