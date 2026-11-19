« Nous sommes ici, précisément à l'entrée de la colonie qu'ils ont construite il y a deux semaines ». Dans les faubourgs de Jéricho, c'est la confrontation entre Alon Lee Green de l’ONG Standing Together et les colons. « Cette colonie est violente. C’est la première colonie construite dans une ville palestinienne depuis des décennies. Ils se sont approprié ces terres. Et ils sont également responsables du meurtre d'une Palestinienne, il y a deux jours », nous explique l'activiste. Fada Fheidat, 62 ans, a été tuée devant chez elle, à 200 mètres de là, abattue par un colon israélien. Ahmad, son beau-frère, raconte une soirée sous haute tension : le harcèlement, les insultes, des tirs, un bain de sang... « Je l'ai trouvée étendue au sol, couverte de sang. J’ai essayé de la relever, la balle lui avait traversé la tête. J’ai tenté de la remettre debout mais ils m’ont tiré dessus », raconte-t-il.



Ahmad est blessé à la jambe. Yaell Sela, une activiste israélienne, dénonce une collusion entre l’armée et les colons. « La femme assassinée ici a été abattue par des colons armés de fusils M16, très probablement fournis par le gouvernement ou l'armée. Il existe une collaboration claire et visible entre l'armée et les colons », assure-t-elle.



Les militaires sont déployés en nombre dans la zone mais aucun Israélien n’a été arrêté pour le meurtre de Fada Fheidat.



