La 3e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar a renvoyé au 16 décembre 2026 le procès opposant le Regroupement des taxis urbains du Sénégal, représenté par Modou Seck, aux sociétés Yassir, Yango et Heetch. L'audience de ce mercredi 18 novembre 2026 n'a pas permis d'examiner le fond du dossier. La juridiction a ordonné ce report pour le retour de citation des prévenus.