Ndème Dieng sur sa prétendue arrestation : "je ne suis mêlé ni de près, ni de loin, j'ai été convoqué sur..."

Depuis mardi, la rumeur selon laquelle Ndème Dieng, président des jeunes de l’Alliance nationale pour la démocratie (AND) et porte-parole d'Aida Mbodji, a été arrêté par les gendarmes de Colobane pour une affaire de détournement de deniers public au Fongip a fait le tour de la toile et est même relayée par certains médias.



Joint par PressAfrik, Ndème Dieng, a balayé d’un revers de main cette rumeur, « je ne suis mêlé ni de près ni de loin à un problème financier ». Avant d’expliquer : « Je n’ai pas étais arrêté pour détournement de deniers publics, j’ai été convoqué sur un dossier qui concernait une personne qui est en fuite, suite à des financement ».



Poursuivant ses explications, le président des jeunes de AND, a fait savoir qu’il n’a jamais fait objet d’arrestation. « Il s’est rendu lui-même rendu à la gendarmerie pour répondre à la convocation qui lui a été servie et qu’il est rentrée chez lui après son interrogatoire ». Rappelant que son « statut d’opposant ne lui permettait pas de bénéficier de ces financements ».



« J’ai été cité par cette personne et j’ai été convoqué par la police, je suis allé répondre et ils m’ont posé des questions, j’ai répondu, je leur ai dit ce que je savais. Mais je n’ai jamais été ni de près ni de loin impliqué à des problèmes de financements d’ordre politique ou d’autres financements. Ceux qui faisaient ces financements étaient au pouvoir avec Macky Sall, j’étais dans l’opposition, je n’avais aucune possibilité d’en bénéficier ou d'en faire bénéficier des tierces », a -t-il lancé au bout du fil.



Pour Ndème Dieng : « Il y en a des personnes mal intentionnées peut être qui voulaient que mon leader puisse intervenir dans un dossier qui leur concerne, voulaient m’impliquer là-dessus ».



Concernant le soi-disant contrôle judiciaire dont il fait objet, Ndème Dieng, affirme qu’il ne fait pas objet d’un contrôle judiciaire, précisant qu’il a été juste convoqué à titre de témoin. « Il n’y a pas de contrôle judiciaire, j’ai été entendu à titre de témoins », a-t-il laissé entendre.