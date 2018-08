Ndéye Fatou Ndiaye, ailière DUC: " mon objectif est de disputer le Mondial"

MVP de la finale de la Coupe du Sénégal, sur son 1m87 pour 70kg, Ndeye Fatou Ndiaye se réjouit d’être retenue dans la présélection, et rêve de la Coupe du Monde de basket, nous informe Record.



« Cette présélection en équipe nationale est une motivation supplémentaire. Je dois continuer à travailler pour répondre aux attentes. Mon objectif est de disputer la Coupe du monde et je travaille pour ça. C’est une fierté dans le groupe avec des joueurs comme Diodio Diouf et Astou Traoré. Ce sont des icônes pour moi et je compte apprendre d’elles sur le terrain ».