Ndiaganiao: des populations accusent Babacar Ngom Sédima de vouloir prendre leurs 80 hectares de terre

Dans l'édition de ce samedi du journal Libération, le patron de la Sédima Babacar Ngom n'arbore pas le costume de Self Made Man et n'incarne pas le "Rêve sénégalais". Non loin de là. Il est accusé de d'accaparement foncier par de pauvres villageois de Sandock (Ndiaganio). Ces derniers ont manifesté, vendredi, pour barrer la route à Babacar Ngom de la Sedima et l’homme d’affaires Pape Maël Fall qu'ils accusent de vouloir leur arracher respectivement 80 et 15 hectares sans leur aval.



Les populations issues des villages de Sessene, Sanghaye, Diarao, Soussoung... ont pris d'assaut le site avant d’être dispersées par les gendarmes, qui ont six (6) d'entre elles. Mais les populations affirment sans sourciller que le président du Club des investisseurs Babacar Ngom et Pape Maël Fall devront passer sur leurs cadavres pour arriver prendre leurs terre.