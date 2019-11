Ndiaréme Limamoulay sous le poids de l’insécurité

Les habitants de Ndiaréme Limamoulay, l'une des cinq communes d'arrondissement de la ville et département de Guédiawaye en banlieue dakaroise ont mis sur pied des cellules de veilles et d’alertes pour faciliter le travail des forces de l’ordre.



« A Gounas, il y a des vendeurs de drogue, des prostituées, comme ailleurs dans le monde. Nous ici à Gounas, il n’est pas difficile de lutter contre ce phénomène. Ceux qui le, font nous les connaissons. Nous habitons avec eux », a déclaré Amadou Guaye, acteur communautaire.



"Nous menons la lutte en coopération avec la police. C’est la nouvelle méthode. Actuellement, nous avons changé de donne. Au début, la population allée de son côté, et la police de son côté. Mais cette fois-ci, pour qu’il y ait une réussite, mieux vaut collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Au moins ensemble nous pourrons lutter contre ce phénomène", ajoute M. Gaye.