Affaire Softcare : l’employé à l’origine de la dénonciation "licencié" après des "alertes ignorées" par l’entreprise

Dans la soirée d’hier, jeudi, l'Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP) annonçait la "suspension de la commercialisation" des produits de la marque Softcare, après qu’une investigation a montré "la présence de matières premières périmées dans le circuit de fabrication" des produits de santé destinés aux bébés, enfants et femmes à Sindia (sud de Dakar).



Dans son édition de ce vendredi, le quotidien Libération révèle que l’employé à l’origine de la dénonciation était le responsable du dépôt Sofcare. Il a été licencié, après que ses alertes ont été "ignorées" par l’entreprise.



"Il avait signalé en interne que certaines matières premières utilisées dans la fabrication des couches et des serviettes hygiéniques étaient périmées. Ses alertes ignorées, il s’est opposé à l’utilisation des matières premières incriminées dans le processus de fabrication avant d’être purement et simplement licencié", selon la même source d’information, pour qui "le dénonciateur avait gardé toutes les preuves avant de saisir l’ARP".



L’entreprise Softcare fabrique plusieurs produits dont des couches et des serviettes hygiéniques pour bébé, avec des matières premières comme du coton très doux, des polymères super-absorbants. Les experts estiment que des matières premières périmées dans la production de ces produits peuvent provoquer "des infestions, des irritations cutanées, des réactions allergiques", et même du cancer.