Tournée économique : le Président Diomaye attendu en Casamance du 20 au 25 décembre

L'agenda du Chef de l'État pour ce mois de décembre est particulièrement chargé, alternant rencontres internationales, cérémonies protocolaires et déplacements stratégiques sur le territoire. En conseil des ministres, hier jeudi, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a annoncé qu’il se rendra en Casamance (sud du pays) pour une tournée économique du 20 au 25 décembre 2025. Cette visite de cinq jours mettra l'accent sur le développement économique et les projets structurants dans la région.



Mais avant ce déplacement, rapporte le communiqué, le Chef de l’Etat a informé le Conseil avoir présidé, le mardi 09 décembre 2025, la cérémonie d’ouverture de la 4ème édition de la Conférence MSGBC Oil, Gas and Power 2025. Il a fait savoir également qu’il prendra part, le 14 décembre 2025 à Abuja, au Sommet de la CEDEAO.



En outre, informe la même source, il procèdera, le mercredi 17 décembre 2025, à la remise du drapeau national à l’Equipe nationale de Football en route pour la CAN 2025 au Maroc et présidera, le vendredi 19 décembre 2025, la cérémonie annuelle de réception des dignitaires dans les ordres nationaux.