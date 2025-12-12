Conseil des ministres : le directeur général de l'Ageroute viré

Mamadou Ndao n'est plus le directeur général de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal). Il a été démis de ses fonctions et remplacé par Moustapha Fall, Ingénieur en Génie civil. La décision a été actée hier, jeudi, lors du Conseil des ministres.
Son limogeage intervient quelques jours après la visite inopinée du ministre des Infrastructures, Déthié Fall, sur le chantier Birkilane–Mabo, un axe stratégique attendu par les populations. M. Fall avait dénoncé de graves retards et d’importants manquements lors de sa visite le 7 décembre dernier. Face à cette situation, le ministre avait viré d'abord le chef du chantier.
