Ndoga Babacar : une femme et ses deux enfants meurent calcinés dans un incendie

Les habitants du village de Sinthiou Soufa dans la commune de Ndoga Babacar (département de Tambacounda) ont été bouleversés par la découverte de trois (3) corps calcinés dans une maison. Une femme âgée de 30 ans et ses deux enfants dont un garçon de trois ans et une fillette de 10 ans ont péri, lundi, lors d’un incendie survenu dans ladite localité, selon la RFM qui donne l’information.



D’après la source, les éléments de la 61e compagnie des incendies et de secours de sapeurs-pompiers ont fouillé la demeure où ils ont découvert la dame et ses deux enfants complétement calcinés par les flammes.



D’importants dégâts ont été enregistrés. Il s’agit un cheval, des greniers et des effets vestimentaires ont été emportés par les flammes. Selon la RFM, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.