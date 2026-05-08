Trafic de cocaïne : cinq (5) Nigérians interpellés par le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD)

Dans le cadre de son plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) a procédé à l'interpellation de cinq (5) individus, tous de nationalité nigériane, pour trafic international de cocaïne.



Selon la Gendarmerie nationale, l'exploitation d'un renseignement faisant état de l'existence d'un réseau structuré de trafic et de distribution de cocaïne dans les zones de Grand Yoff, Mamelles, Ngor et Almadies a permis de mettre en lumière une organisation criminelle, active et organisée.



L'intervention des éléments du Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) à permis l'identification et l'interpellation de cinq (5) individus tous de nationalité nigériane et la saisie de: quatre vingt et un (81) grammes de cocaïne, un lot de passeport nigérians, un (1) lot de cartouches d'imprimante, un lot de cachets vierges et des étiquettes de marque HP.