UCAD : Les étudiants en biologie végétale atteignent un rendement record de 87 tonnes d'oignons à l'hectare

Les étudiants du Département de Biologie végétale de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont réalisé une performance agricole remarquable en obtenant un rendement de 87 tonnes d’oignons à l’hectare. Cette prouesse a été enregistrée au champ école de la FST par les étudiants des Licences professionnelles en Agroressources végétales et entrepreneuriat (LPAG) et en Sciences et Technologies des Semences (LSTS), au terme d’un cycle complet de production.







Selon les responsables du programme, ce résultat témoigne de la montée en puissance de la formation pratique à l'université et de la pertinence du programme UCAD Agropole. Ce projet est orienté vers l’innovation agricole, le développement agroéconomique et l’entrepreneuriat des jeunes. À travers cette initiative, l’UCAD ambitionne de renforcer la professionnalisation des étudiants dans les métiers agricoles tout en contribuant à la promotion d’une agriculture productive et durable au Sénégal.

