Nécrologie : Décès de Boubacar Diallo, père d'El Hadji Ousseynou Diouf ce dimanche

Boubacar Diallo, connu sous le nom de Poulho, père de l'international sénégalais El Hadji Diouf, double Ballon d'Or africain n'est plus. L'ancien joueur de l'ASAC NDIAMBOUR est décédé ce dimanche vers les coups de 5 heures du matin, à la suite d'une courte maladie à l'hôpital de Thiaroye (Dakar).



Né au début des années cinquante au Fouta, une région désertique du Nord du Sénégal, le défunt a grandi dans une famille de bergers. À l'âge de deux ans, il part vivre chez son oncle maternel, Mamadou Diallo «Kaw», à Louga.



Il passe son enfance entre les quartiers de Thiokhna et Ndiobène, où il développe une passion pour le football. Reconnu pour son talent et ses performances, il rejoint le Santos de Louga, puis est transféré au Brack de Saint-Louis. Ses compétences lui valent d'être appelé en Équipe nationale à seulement 18 ans.



Après deux saisons à Saint-Louis, Diallo retourne à Louga pour jouer avec le Ndiambour avant de partir en 1976 pour jouer à l'étranger. Il rejoint d’abord le Stade Malherbe de Caen en France, puis Belenenses au Portugal.