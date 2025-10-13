Nécrologie : Décès de Cheikh Ngom, pionnier de l’architecture sénégalaise

L’architecte Cheikh Ngom, pionnier de l’architecture sénégalaise et premier à avoir fondé un cabinet d’architecture dans le pays, est décédé ce lundi 13 octobre à Ziguinchor, rapporte Le Soleil sn.
Élevé au grade de l’Ordre national du Lion, Cheikh Ngom laisse derrière lui un héritage exceptionnel, jalonné par la réalisation de nombreuses infrastructures emblématiques au Sénégal et en Afrique, parmi lesquelles le siège de la BCEAO et la grande mosquée de Tivaouane.
