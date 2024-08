Nécrologie: Décès de l'ancien ministre sénégalais du Plan

L’ancien ministre du Plan et du Développement durable, Mamadou Sidibé, est décédé vendredi dernier à son domicile sis à la Cité « Keur Gorgui » à Dakar, des suites d’une longue maladie, nous apprend Le Soleil digital. Une immense perte pour la famille libérale, la classe politique, le Sénégal oriental et Kédougou, sa terre natale.



Agroéconomiste de formation, brillant intellectuel et responsable politique du Parti démocratique sénégalais (Pds) à Kédougou, il fut ministre du Plan et du Développement durable sous le régime du Président Me Abdoulaye Wade dans le premier gouvernement du Premier ministre Macky Sall. Après sa sortie du gouvernement, le 23 novembre 2006, il fut ministre conseiller auprès du Président de République.



Le défunt avait le courage de ses idées, ont témoigné ses camarades libéraux. Feu Mamadou Sidibé s’est toujours battu pour l’émergence de son terroir et l’implication des cadres kédovins dans les sphères centrales de décisions. Après avoir contesté le découpage administratif de Kédougou et la non-décentralisation du fonds minier, le responsable libéral de la région de Kédougou, qui aimait rappeler à chacune de ses sorties que « Kédougou c’est moi », fut par la suite très remonté contre son parti et son leader, Me Wade, qui l’avait écarté sans explication au profit de nouveaux arrivants.



À l’analyse de la forte demande sociale et la situation économique du Sénégal, il a été l’un des premiers à évoquer, dès février 2011, l’éventualité de la perte du pouvoir du Pds au scrutin présidentiel de février 2012. « Au regard de la situation économique, je ne suis pas si optimiste quant à une victoire du camp présidentiel en 2012. Je le dis publiquement, la présidentielle de 2012 est mal amorcée », avait-il déclaré.



Par la suite, il démissionna du Pds et rejoint l’Alliance pour la République (Apr) en février 2012, en compagnie de son collègue ministre de la Culture et président du conseil régional, Mamadou Makalou, et huit conseillers régionaux et municipaux. Le défunt repose depuis vendredi dernier au cimetière musulman de Yoff.