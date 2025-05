BAD : Amadou Hott félicite le président élu Sidi Ould Tah et remercie les autorités sénégalaises

À la suite de l’élection du Mauritanien Sidi Ould Tah à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), avec 76 % des voix, le candidat sénégalais Amadou Hott a réagi. Dans une déclaration empreinte d’élégance, l’ancien ministre de l’Économie a adressé ses félicitations au nouveau président élu et salué l’ensemble des candidats pour leur engagement tout au long du processus.



Il a également exprimé sa gratitude au Président Bassirou Diomaye Faye pour son soutien, ainsi qu’au gouvernement sénégalais pour son dévouement et les efforts diplomatiques déployés.



Texte in extenso



Les Actionnaires de la Banque africaine de développement ont décidé. Je félicite Dr. Sidi Ould TAH, Président-Élu, et lui souhaite plein succès dans ce rôle de leadership vital pour notre continent. Je tiens à féliciter tous les candidats pour leurs efforts.



Je suis profondément reconnaissant à l'endroit de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont l'engagement personnel extraordinaire et le plaidoyer indéfectible tout au long de ce parcours ont été exceptionnels. Je remercie le Gouvernement du Sénégal pour son dévouement indéfectible, son soutien institutionnel et ses efforts diplomatiques tout au long de cette campagne.



Je remercie tous les pays qui ont parrainé notre candidature et nous ont accordé leurs votes. À l'équipe extraordinaire, aux amis et partenaires qui ont tout donné pour notre mission, et à ma famille bien-aimée pour le soutien indéfectible. Merci infiniment.



L'aventure continue.



Merci.