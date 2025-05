Ecarté du Dialogue politique : le FRAPP dénonce une "marginalisation" et un "mépris" du ministère de l’Intérieur

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) n’a pas pu participer à l’ouverture du dialogue sur le système politique initié par le Président Diomaye Faye. La cause, ces activistes n’ont pas reçu d’invitation formelle à cet effet, malgré que le Front ait exprimé sa volonté de contribuer avec responsabilité à toute refondation politique sérieuse.



Face à ce malaise, le FRAPP a dans une note publiée ce jeudi 29 mai au lendemain du démarrage du Dialogue, a dénoncé avec vigueur l’attitude « méprisante et profondément antidémocratique » du ministère de l’Intérieur dans la conduite du dialogue sur le système politique. Pour le secrétariat exécutif dudit Front, « ce mépris organisé est une insulte » non pas seulement au FRAPP, mais à toutes celles et ceux qui se battent chaque jour pour un Sénégal libéré des chaînes de l’injustice, de l’impunité et de la domination.



« Alors même que le FRAPP, fidèle à son engagement au service des masses populaires, avait exprimé sa volonté de contribuer avec responsabilité à toute refondation politique sérieuse, le Ministère a sciemment choisi l’exclusion. Les termes de référence du dialogue ont été transmis à 23 organisations de la société civile, en écartant délibérément le FRAPP. Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine ne quémande pas une place à une table truquée. Il construit, chaque jour, une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine », lit-on sur la note.