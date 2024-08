Nécrologie: Idrissa Seck en deuil, sa sœur n'est plus

Le président du parti Rewmi Idrissa Seck est en deuil. Sa sœur Adja Nogaye Seck, n'est plus. Décès survenu le vendredi 16 août 2024 à Thiès.



La levée du corps aura lieu ce samedi 17 août 2024 à 11h00 à la Mosquée Moussanté, suivie de l'enterrement au cimetière Ablaye Yakine de Thiès, a appris PressAfrik.



Les responsables et militants du Parti RÉEW MI s'associent pleinement au deuil et présentent leurs sincères condoléances au Président Idrissa Seck ainsi qu'à toute sa famille.