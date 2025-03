Nécrologie : Le monde de la lutte en deuil après le décès de Mame Ndiambane

Le monde de la lutte a été frappé pour une triste nouvelle ce vendredi avec la disparition de l'ancienne gloire Mame Ndiambane, rappelé à Dieu dans la matinée, à l’hôpital de Foundiougne, selon ses proches.



Cette perte attriste profondément la communauté de la lutte sénégalaise, qui voit s’en aller encore une fois de plus une de ses icônes de la lutte.



Mame Diamane Diome, plus connu sous le nom de Mame Ndiambane, est originaire de Kaolack, dans le Sine-Saloum. Il est de la même génération que Boy Bambara, Mbaye Gueye, Double Less, Mame Gorgui Ndiaye.



L’enterrement est prévu ce vendredi à 17h à Mbam, et les funérailles se tiendront ce dimanche 16 mars 2025, toujours à Mbam.



En cette douloureuse épreuve, la rédaction de PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée, au monde de la lutte et prie pour le repos éternel de son âme.