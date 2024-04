Nécrologie : Maguette Thiam du Pit n'est plus!

"Une grande perte pour le Parti, le Sénégal et, en particulier, sa Famille", témoigne le Secrétariat du parti.

Qui informe que les informations concernant les obsèques seront rendues publique dés que possible.



PressAfrik présente ses sincères condoléances á sa famille biologique et á sa formation politique.

Maguette Thiam, membre du Parti de l'independance et du Travail ( Pit) n'est plus. Il est décédé ce dimanche.Le défunt fut directeur de l'Irempt (Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques de la physique et de la technologie) de la Faculté des sciences et techniques, un grand mathématicien.