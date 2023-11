Nécrologie: Outhmane Diagne confirme le décès de Papito Kara

La mafia "Kacc-Kacc", du nom de ce mouvement né sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les abus du régime en place, est en deuil. Ibra Gueye, plus connu sus le pseudonyme de Papito Kara n'est plus. Le jeune activiste qui a été placé sous mandat de dépôt pour « détournement de Unes » de quotidiens lors de la campagne des élections législatives de juillet 2022, est décédé alors qu'il tentait de rejoindre l'Espagne par la mer.



Son décès qui était jusqu'ici une rumeur vient d'être confirmé par Outhmane Diagne, un membre de Pastef pour qui Papito était comme un frère, via son compte Facebook.



PressAfrik est entré en contact avec des sources sur place dans les Îles Canaries pour en savoir plus. Nous y reviendrons !