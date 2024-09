Nécrologie : décès de l'ancien ministre Amadou Mahtar Mbow

Triste nouvelle pour le Sénégal. Amadou Mahtar Mbow est décédé ce mardi matin.

Ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal et directeur général de l'Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) de 1974 à 1987, il laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du Sénégal et du monde entier.

Amadou Mahtar Mbow s'est illustré par son engagement inébranlable en faveur de la paix et de l'éducation.

Plusieurs fois ministre, il a toujours œuvré pour le développement et la promotion des valeurs de justice sociale et d'égalité.