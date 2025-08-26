Nécrologie : décès de l’avocat Me Abdoulaye Babou

L’avocat Me Abdoulaye Babou est décédé ce mardi 26 août 2025 à Dakar, a-t-on appris. La date et les modalités de la levée du corps et de l’inhumation seront communiquées ultérieurement.



De formation avocat, Me Abdoulaye Babou a laissé une empreinte notable au sein du barreau sénégalais. Ancien député à l’Assemblée nationale, il a également occupé le poste de ministre de la Fonction publique sous le régime d’Abdoulaye Wade.