Nécrologie: décès du chanteur Rudy Gomis de l'Orchestra Baobab

Triste nouvelle pour a musique sénégalaise et africaine. Rudy Gomis, de Baobab Orchestra n'est plus. Le mythique orchestra Baobab perd encore un de ses leads vocaux en la personne de Rudy Gomis qui a été rappelé à Dieu ce mercredi 27 avril 2022.



Selon l'ancien journaliste de la RTS, Martin Faye, qui annonce la triste nouvelle sur son compte Twitter, Rudy était alité depuis plusieurs semaines. Il avait préféré se retirer auprès des siens à Ziguinchor d'om il est originaire.



Rudy Gomis est l’auteur du célèbre tube des années 80, "Gatax".



La rédaction de PressAfrik présente ses condoléances à sa famille et à tout le monde musical sénégalais et africain.