Négociations avec le Fmi : une délégation sénégalaise actuellement à Washington

Pour les nouvelles autorités au pouvoir depuis 2024, ces négociations sont un test clé de leur crédibilité. La délégation présente à Washington devra convaincre le Fonds de leur engagement en faveur de la transparence et de la rigueur budgétaire. La résolution du dossier des « misreporting » est un prérequis essentiel pour débloquer les financements et restaurer la confiance des partenaires internationaux.



La réussite de cette mission est d'autant plus cruciale que le pays, confronté à un déficit budgétaire de 14% et à une dette publique représentant 119% du PIB, a vu son accès aux financements internationaux se restreindre et sa note souveraine dégradée par l'agence Moody's .

Conformément aux annonces de sa directrice générale, Kristalina Georgieva, le FMI (Fonds monétaire international) entame ce lundi 13 octobre, les négociations formelles avec une délégation sénégalaise conduite par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Djiba. Ces discussions, qui se tiennent dans le cadre des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, visent à conclure un nouveau programme d'aide financière pour le Sénégal, dans un contexte économique national tendu et après une période de suspension due à des déclarations erronées sur la dette et les déficits sous l'ancienne administration .