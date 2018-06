Netanyahu avertit Poutine des mesures israéliennes contre l’Iran en Syrie

Benjamin Netanyahu a informé les ministres israéliens lors d'une réunion hebdomadaire du gouvernement qu'il avait averti le Président russe et le Secrétaire d'État américain que l'État hébreu entreprendrait des mesures contre la présence militaire iranienne en Syrie.



«En fin de semaine, j'ai parlé au Président russe Vladimir Poutine et au Secrétaire d'État américain Mike Pompeo. J'ai réitéré nos principes à l'égard de la Syrie. Tout d'abord l'Iran doit partir. Deuxièmement, nous allons entreprendre des actions […] contre des tentatives d'établir une présence militaire iranienne et de ses satellites près des frontières [avec Israël, ndlr] et à l'intérieur de la Syrie», a-t-il précisé.



Le service presse du Kremlin a fait savoir vendredi que Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu avaient discuté lors d'une conversation téléphonique de la situation en Syrie et des mesures conjointes à prendre pour garantir la sécurité à la frontière israélo-syrienne.