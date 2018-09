Netflix acquiert les droits du film nigérian "Lionheart"

Pour la première fois, un film de l'industrie cinématographique nigériane, "Lionheart", a été reprise par la société américaine Netflix, la société américaine proposant des films et des séries télévisées en flux continu sur Internet.



Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé par les deux parties, affirment plusieurs sites d'information nigérians.



Le géant du streaming a acheté les droits mondiaux de "Lionheart", un film sur les épreuves et les tribulations d'une jeune femme qui tente de sauver la compagnie de transport de son père endetté, au cœur d'une industrie dominée par les hommes.



"Lionheart" vient d'être présenté pour la première fois au Festival international du film de Toronto, au Canada.



La réalisatrice du film, Genevieve Nnaji, en est aussi l'actrice principale.



Nnaji verra donc son film diffusé à des millions d'abonnés de Netflix à travers le monde.

Elle estime que "Lionheart" a intéressé Netflix parce que son équipe de production n'a pas lésiné sur les moyens pour en assurer la bonne qualité.



"Je pense que c'est l'authenticité de l'histoire qui m'a beaucoup plu. Il m'a permis de mettre en valeur ce qui me rendait fière de notre culture (…) et de nos valeurs. Nous nous sommes concentrés sur la qualité cette fois-ci", a réagi Genevieve Nnaji.



Genevieve Nnaji, âgée de 39 ans, est l'une des actrices les plus célèbres de Nollywood.

"Lionheart" met en vedette de grandes figures de Nollywood, dont Genevieve Nnaji, Nkem Owoh, Pete Edochie et Onyeka Onwenu.



Nnaji, qui est également chanteuse, a eu un franc succès dans des productions cinématographiques américaines.