Neuf Nigérians tués en Libye

Le ministère des Affaires étrangères du Nigéria avait envoyé une mission diplomatique en Libye, après les frappes aériennes contre un centre de migrants.



Les conclusions préliminaires de la mission ont confirmé la mort de neuf Nigérians au hangar de Tajoura.



Le Nigéria dit attendre "une liste du centre pour savoir si d'autres Nigérians ont été affectés par l'explosion" qui a fait au moins 50 morts.



Le président Muhammadu Buhari a qualifié, le 3 juillet, ce bombardement d'inhumain et a demandé l'ouverture d'"enquête internationale pour porter les responsables de cette attaque devant la justice".



L'Organisation internationale pour les migrations estime qu'environ 600.000 migrants, dont beaucoup d'Ouest-africains sont actuellement en Libye.



Plus de 60.000 d'entre eux seraient Nigérians.



Les agences de l'ONU et organisations humanitaires sont souvent opposées à ce que les migrants arrêtés en mer soient ramenés en Libye.



Ce pays est en proie au chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.