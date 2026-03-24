New deal technologique: Ousmane Sonko promet l'internet gratuit pour 1 million de citoyens et un débit de 20 Gbps

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce mardi 24 mars 2026, le lancement des projets structurants du « New Deal technologique », marquant une accélération de la digitalisation de l'État sénégalais.



Pour soutenir cette ambition, le gouvernement a annoncé une augmentation massive de la capacité du réseau national, la bande passante passant de 600 mégabits à 20 gigabits.



Parallèlement, un projet de connectivité universelle a été dévoilé pour offrir un accès gratuit à internet à plus d’un million de Sénégalais, ciblant prioritairement les zones enclavées du pays.



« Le succès de la transformation numérique ne saurait se réduire à une simple exigence politique », a affirmé le chef du gouvernement, appelant à une action concertée de l’ensemble des acteurs publics. Au cœur de cette réforme, il a érigé l’interopérabilité en « nécessité rigoureuse » pour mettre fin à la fragmentation des systèmes qui engendre des coûts inutiles et des lenteurs pour les usagers.





La pièce maîtresse de ce dispositif est le Guichet Unique du Citoyen, une plateforme centralisée offrant un point d’accès unique aux services administratifs. Grâce à cet outil, les Sénégalais pourront effectuer l'intégralité de leurs démarches, comme l'obtention d'un casier judiciaire, directement via leur mobile.





« Demain, il devra juste utiliser son téléphone », a illustré Ousmane Sonko, précisant que cette logique de simplification s'étend également à la diaspora via la plateforme e-Consulat. Pour garantir la sécurité de ces services, le Premier ministre a insisté sur l’hébergement des données sensibles sur le territoire national grâce au déploiement du cloud dans les data centers de Diamniadio et d’Orana.





Le programme prévoit également un soutien accru à l'écosystème local à travers le Start-up Act et une stratégie de cybersécurité conforme aux standards internationaux. En concluant son allocution, le Premier ministre a rappelé la dimension humaine et patriotique de ce chantier technique.



« Le New Deal technologique n’est pas un programme. C’est un engagement. Derrière chaque innovation se trouvent des Sénégalais en quête de services publics plus accessibles, plus rapides et plus efficaces »,a -t-il indiqué.

