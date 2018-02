Neymar incertain pour le choc contre l'OM : Il souffre d'une gastro-entérite...

📌Point médical :

🇧🇷 @neymarjr ne s’est pas entrainé à cause d’un syndrome viral.

🇮🇹 @MarcoVerratti1 est resté en soins pour des douleurs abdominales.

🇪🇸 @yuriberchiche a ressenti une douleur à la cuisse droite à la fin de l’entrainement. — PSG Officiel (@PSG_inside) 23 février 2018

En conférence de presse ce vendredi, le coach parisien Unay Emery a fait le point infirmerie de son équipe, qui se dirige vers deux chocs en l'espace de trois jours. On retiendra que Neymar est incertain pour le choc face à l'OM. Souffrant d'une gastro-entérite, le Brésilien est espéré à l'entraînement samedi par Unai Emery. Lassana Diarra est lui remis des mêmes maux. L'entraîneur du PSG a aussi rappelé l'importance de la rencontre pour le club parisien et assuré que ses joueurs avaient bien conscience de l'importance des affrontements avec l'OM pour les supporters et dans l'histoire du club parisien.