Neymar va demander au PSG de partir cet été pour signer au Barça

Il n'a pas pu cet hiver et Neymar Jr veut commencer à préparer le terrain avant le lancement de la saison proche, d'autant plus que la campagne actuelle de Ligue 1 a été définitivement suspendue.



L'international brésilien ne veut pas perdre de temps, bien qu'il sait que le club catalan suit de près les traces d'un autre attaquant, à savoir Lautaro Martínez. Les deux opérations s'apprêtent à alimenter la rubrique mercato tout l'été.



Ce dimanche, le quotidien espagnol 'Sport', consacre sa Une à l'attaquant du PSG et le place au Camp Nou. Par ailleurs, Neymar Jr refuse de baisser son salaire pendant la pandémie mondiale du coronavirus, qui touche les clubs de football.



Ce qui provoquerait, selon 'Sport', une guerre entre le joueur et le club. Pour rappel, Neymar coûte 26 millions d'euros à l'année.



De plus, le Brésilien demandera cet été à Paris de partir cet été pour rejoindre les rangs du FC Barcelone.



Dans ce deal, le club blaugrana reste néanmoins sur ses gardes et pourrait inclure des joueurs de l'opération, comme le fait notamment l'Inter pour Lautaro.



Si le FC Barcelone veut aujourd’hui faire revenir Neymar, c’est en grande partie car c’est le rêve de Josep Maria Bartomeu.



Toutefois, ce dernier est dans sa dernière année de mandat de président et de nouvelles élections auront lieu en 2021