Ngalla Sylla, bourreau de l’équipe du Sénégal de Beach soccer : « cette défaite permettra aux Lions de grandir »

L’équipe du Sénégal a perdu la finale du tournoi de Beach Soccer des Jeux africains de la plage, vendredi, à Hammamet, en Tunisie, en s’inclinant devant le Maroc (3 tirs au but à 4), suite à un match nul (3 - 3) après la fin du temps réglementaire. Ngalla Sylla, ex-entraîneur du Sénégal, vainqueur du tournoi de Beach Soccer des Jeux africains de la plage avec l’équipe marocaine, est revenu sur les performances de ses joueurs, qui ont remporté la médaille d'or du tournoi.





« J’avais cette équipe (Sénégal) et ce n’était pas évident de jouer avec elle. Il y a la partie sénégalaise qui est toujours là. Après, c’est une affaire de professionnelle et il fallait jouer. Ce que je peux retenir dans ce match, c’est que le Sénégal n’a pas démérité, c’est une belle équipe », a dit Omar Ngalla Sylla, entraîneur du Maroc et vainqueur du tournoi de Beach Soccer des Jeux africains de la plage .





Qui ajoute : « L’équipe du Sénégal n’a pas l’habitude d’encaisser, c’était la meilleure défense et la meilleure attaque du tournoi. L’objectif pour nous, c’était de marquer très tôt et l’on a fait. Dans ce match, il fallait être prêt mentalement ».



A en croire Ngalla Sylla, le Sénégal n’a pas démérité. « J’encourage les joueurs et je pense qu’ils ont pris une bonne leçon de cette défaite qui leur permettra de grandir dans les autres échéances à venir ».



Depuis son arrivée à la tête de l’équipe nationale marocaine, le Sénégalais, Omar Ngalla Sylla, a réussi à faire qualifier le Maroc à la CAN de Beach Soccer de 2022. Son objectif, c’est de qualifier le Maroc à la Coupe du monde 2024 de Beach Soccer.



À noter que Ngalla Sylla a remporté la Coupe d’Afrique des Nations de Beach soccer en tant que joueur à trois reprises avec les "Lions" (2008, 2011 et 2013). Reconverti entraîneur en 2016, il a qualifié par trois fois l’équipe du Sénégal pour les Coupes du monde de Beach Soccer de la FIFA 2017, 2019 et 2021 et remporté plusieurs CAN (2017, 2019 et 2021) avec les « Lions » de la plage.