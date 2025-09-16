Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière, dont 3 enfants, interpellés par la Gendarmerie

La Brigade de proximité de Ngor a procédé, le lundi 15 septembre 2025, à l’interpellation de dix-neuf (19) individus de nationalités différentes, dont trois (03) enfants, tous candidats à l’émigration irrégulière, informe la Gendarmerie nationale.



L’opération a été déclenchée à la suite de la dénonciation d’un propriétaire qui, à son retour, a découvert la présence de personnes étrangères dans son domicile situé à l’île de Ngor.



La perquisition menée par les gendarmes dans ladite maison a permis de retrouver les dix-neuf (19) candidats à l’émigration irrégulière, répartis comme suit :



- douze (12) guinéens,

- un (01) ivoirien,

- un (01) malien

- et cinq (05) sénégalais,



La Gendarmerie nationale a réaffirmé son engagement dans la lutte contre l’émigration irrégulière et a appelé la population à une collaboration renforcée pour endiguer ce fléau.