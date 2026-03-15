Incendie au marché central de Kaffrine : Momath Talla Ndao exprime son soutien aux victimes

Dans la matinée du 12 mars 2026, plusieurs cantines ont été ravagées par un incendie au marché central de Kaffrine (centre). Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, chargé du Logement, Momath Talla Ndao, a rendu visite, le 14 mars 2026, aux commerçants victimes de l’incendie.



Exprimant sa solidarité aux sinistrés, il a annoncé avoir pris contact « avec le ministre de l’Industrie et du Commerce pour l’informer de la situation ». Il s’est également engagé à prendre contact avec la coordinatrice du Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM) afin d’examiner, avec les commerçants, une solution durable à leurs préoccupations.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, le secrétaire d’Etat a évoqué la possibilité d’engager des discussions avec les autorités locales et les acteurs concernés sur la « construction » d’un autre marché dans la ville. Il a aussi évoqué «l’extension» de l’actuel marché pour mieux répondre aux besoins des commerçants.