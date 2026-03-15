Incendie au marché central de Kaffrine : des millions de FCFA perdus, les commerçants appellent à l’aide

Un violent incendie a ravagé le marché central de Kaffrine (centre-ouest), causant d’importants dégâts matériels et des pertes estimées à plusieurs centaines de millions de francs. Désemparés, les commerçants sinistrés lancent un appel pressant à l’État afin d’obtenir un soutien pour se relever de cette catastrophe.



Pour constater l’ampleur des dégâts et apporter le soutien des autorités, le secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, Mor Talla Ndao, accompagné de plusieurs responsables administratifs et locaux, s’est rendu sur les lieux hier, samedi. Sur place, les victimes, visiblement bouleversées, ont exprimé leur désarroi face à l’ampleur des pertes.



« Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que le Premier ministre, Ousmane Sonko, sont au courant de la situation. Nous sommes venus ici pour les représenter et apporter notre soutien moral à tous les impactés. La situation est très difficile. À Kaffrine, beaucoup de jeunes vivent du commerce. Les commerçants touchés s’en remettent à Dieu et lancent un appel aux autorités pour obtenir de l’aide », a déclaré Mor Talla Ndao.



Parmi les victimes, Astou Cissé, commerçante au marché central, témoigne de la détresse des marchands qui ont tout perdu dans les flammes. « Nous nous en remettons à Dieu, mais nous demandons aussi votre aide, car les commerçants ont énormément perdu. Certains avaient récemment contracté des crédits auprès des banques pour préparer la Korité. Malheureusement, cet incendie a tout ravagé. Nous sollicitons donc votre soutien », a-t-elle confié.



Au-delà de l’urgence, certains responsables estiment qu’il faut réfléchir à une solution durable pour éviter de tels drames à l’avenir. Le député Abdoulaye Thomas Faye plaide ainsi pour une reconstruction et une restructuration du marché, à condition qu’un consensus soit trouvé entre toutes les parties prenantes.

« La configuration actuelle du marché montre qu’il faut le reconstruire. Mais pour cela, il est indispensable que les commerçants et les autorités, notamment la municipalité, parlent le même langage. C’est la seule façon de trouver une solution durable. La restructuration ne fait pas l’unanimité chez les commerçants. Cet incendie pourrait être le début de la fin de ce bras de fer pour parvenir à une solution définitive », a-t-il expliqué.



En attendant des mesures concrètes, les commerçants sinistrés restent dans l’attente d’un appui de l’État et des autorités locales pour pouvoir relancer leurs activités et surmonter les lourdes pertes subies.

