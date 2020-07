Ngor: La Dscos ordonne la destruction de parkings privés de Pape Ndiaye Souaré

La Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS) met fin au jeu du chat et à la souris avec l'arrière gauche international sénégalais, évoluant en Espérance sportive Troyes Aube Champagne.

​

Sommé de détruite sa construction irrégulière le 17 juin, Pape Ndiaye Suaré a laissé expirer la sommation de 8 jours depuis le 24 juin dernier, rapportent nos confrères de "Les Echos". Et l'autorité de régulation a cependant, notifié au maire Amadou Guèye de Ngor que la construction sur un ouvrage classé est interdite par la loi.



En conséquence, le commandant a demandé au maire de faire appliquer la loi sur le champ et d'enlever cette construction sur les canaux d'évacuation de Ngor.



Pour rappel, une plainte de l'association "Ngor Debout" a été déposée, il y a de cela quatre (4) mois, pour "construction irrégulière de parkings privés" devant leurs maisons sises aux abords des canaux de Ngor, Pape Ndiaye Souaré a été convoqué et auditionné par la DSCOS. À l'issue de son audition, l'international sénégalais a reçu une sommation de 8 jours pour enlever sa construction irrégulière sur les canaux.