Nguediaga (Malika) : la communauté Layenne confronté à un problème foncier

Des problèmes de foncier se sont invités au pèlerinage de Nguediaga, à Malika, deuxième plus grand évènement religieux de la communauté Layenne. Le site du pèlerinage est au centre d’une querelle entre le coordonnateur de Nguediaga et des promoteurs ayant occupé les terres.



Ces derniers selon Senenews, affirment avoir reçu l’approbation du Khalife pour s’installer et diviser le site, originellement alloué à la communauté pour des projets structurants par l’ancien Président Macky Sall.

Toutefois, Serigne Mandione Laye, coordonnateur du pèlerinage, a exprimé son indignation, démentant toute rencontre des responsables du site avec le Khalife et s’interrogeant sur l’authenticité de cette bénédiction.



Face à cette situation, ce dernier a annoncé avoir déposé une plainte pour que le foncier qui est un bien commun de la communauté ne tombe entre les mains de véreux prédateurs. «Quand j’ai vu cela, j’ai porté plainte. Nous avons été tous entendus. Le dossier est sur la table du Procureur et nous attendons le procès», a expliqué Serigne Mandione Laye, devant un parterre de marabout et d’autorités venus assister à la cérémonie, soulignant l’importance de la justice dans ce conflit.



Serigne Mamadou Lamine Laye, porte-parole de la famille, soutient également la médiation et encourage à trouver une solution interne. Il affirme que chaque membre de la communauté est précieux et qu’un accord est envisageable.