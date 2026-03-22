Nice - PSG : les notes du match

Quatre jours après son succès éclatant à Stamford Bridge contre Chelsea en Ligue des Champions (0-3), le Paris Saint-Germain s’est largement imposé sur la pelouse de l’OGC Nice (0-4) pour reprendre la tête de la Ligue 1. Une rencontre que les Parisiens ont disputée sans Barcola, Neves et Ruiz, blessés, ni Hakimi, suspendu. Luis Enrique en a également profité pour faire tourner, laissant ainsi Marquinhos et Dembélé sur le banc et titularisant Hernandez, Lee, Mayulu et Doué dans son 4-3-3. Nuno Mendes, habituel latéral gauche, se retrouvait plus haut aux côtés de Kvaratskhelia et de Doué en attaque. En face, Claude Puel alignait un 5-3-2 avec notamment la première titularisation de Youssouf Ndayishimiye, depuis avril dernier 2025 et une victoire niçoise… face au PSG. Elye Wahi et Sofiane Diop étaient positionnés dans une attaque à deux.



Très rapidement, le PSG a mis le pied sur le ballon et a attendu la 12e minute pour se procurer un premier frisson. Trouvé dans le demi-espace côté gauche, Doué se retournait pour servir Kvaratskhelia dans la surface, qui buta sur le Diouf. Le gardien sénégalais était encore décisif face au Géorgien, quelques instants plus tard (19e). Dépassés durant la globalité de la rencontre, Nice s’est toutefois créé une belle opportunité avec un centre de Clauss pour Wahi, qui loupa son contrôle (35e). L’une des rares opportunités azuréennes face à un PSG qui a multiplié les assauts, avec Kvara encore à la baguette, mais dont la tête était stoppée quasiment sur sa ligne par Juma Bah (37e). Un sauvetage qui n’a fait que retarder l’échéance, puisque trois minutes plus tard, le Gym concédait un penalty à la suite d’une main de Sanson. Malgré les contestations de ce dernier et de ses coéquipiers, M. Delajod a validé sa décision et Nuno Mendes prenait parfaitement à contre-pied Yevhann Diouf pour l’ouverture du score (42e s.p, 0-1).



Le PSG en patron

En seconde période, la formation parisienne est repartie de l’avant d’entrée et a réalisé le break, à l’issue d’un bon mouvement sur le côté gauche entre Kvaratskhelia, Mendes et Doué (49e, 0-2). Pour ne rien arranger du côté de la formation de Claude Puel, les Niçois ont été réduits à dix contre 11, à la suite d’un tacle appuyé de Ndayishimiye sur Lee (61e). En infériorité numérique, les Aiglons ont subi la loi des Parisiens, qui ont appuyé sur l’accélérateur en fin de partie.



Après un bon ballon d’Ousmane Dembélé, Dro Fernández débloquait son compteur but avec le PSG pour sceller la victoire des Parisiens (81e, 0-3). Quelques minutes plus tard, Warren Zaïre-Emery reprenait un centre de la droite de la part de Beraldo pour corser l’addition et valider la 19e victoire du PSG en championnat cette saison. Avec ce succès, le club de la Capitale reprend la tête de la Ligue 1 avec un point d’avance sur Lens et un match en retard à disputer contre Nantes. De son côté, Nice est 15e, à cinq points du barragiste, Auxerre.



- L’Homme du Match : Nuno Mendes (7,5) : habituel piston gauche du PSG, le Portugais a évolué un cran plus haut face aux Aiglons. Davantage concentré sur ses tâches offensives, il a apporté sa percussion habituelle. C’est surtout lui qui débloquait la situation sur penalty en croisant parfaitement sa frappe (42e). Au retour des vestiaires, il était encore décisif en s’infiltrant dans la surface niçoise avant d’offrir un caviar à Doué (49e). Dans tous les bons coups et menace permanente pour les Aiglons, il a été le joueur le plus décisif ce samedi soir. Remplacé par Dro (76e), auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs après un enchaînement parfait sur un service de Dembélé



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