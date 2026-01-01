Nicolas Jackson : le banc n'est pas la solution (Par Dr. Papa Abdoulaye Seck)

En mars 2025, au plus fort des critiques visant Sadio Mané, j’avais soutenu que la question n’était pas sa mise sur le banc, mais son utilisation. Dieu merci, cette lecture a été validée.

Je reviens aujourd’hui sur le cas de Nicolas Jackson.



Vouloir décréter son affectation durable au banc serait une erreur. Un numéro 9 ne se juge pas uniquement au nombre de buts inscrits, mais aussi à son apport collectif.



Nicolas Jackson n’est peut-être pas encore un finisseur totalement achevé, mais il possède des qualités essentielles : un pressing intense, qui déstabilise les défenses ; des appels de balle répétés, qui épuisent l’adversaire ; une capacité à créer des espaces pour ses partenaires ; et une présence utile dans le jeu aérien, grâce à sa morphologie.



De mon point de vue, Nicolas Jackson est avant tout un numéro 9 de pressing et de mouvement.

Réduire son apport à un simple bilan comptable relève d’une analyse réductrice.



Un Nicolas Jackson peut préparer le terrain pour un finisseur, puis céder sa place après avoir usé la défense adverse. Il peut aussi être l’élément déclencheur d’une attaque plus performante.



Penser en termes de séquences Nicolas–Chérif ou Nicolas–Habib permettrait d’optimiser le rendement de notre onze national.



Le football moderne exige nuance, complémentarité et intelligence tactique.



Encouragements à Nicolas Jackson.

Je vous ai servi la parole libre d’un simple supporter, qui fait confiance au coach pour opérer des choix plus rationnels et plus informés que les siens



Sportivement.