Niger: des milliers de personnes ont manifesté près de la base militaire française à Niamey

Les manifestants, qui répondaient à l'appel lancé par des organisations de la société civile soutenant le CNSP, se sont d'abord réunis à la Grande Mosquée de Niamey pour la prière du vendredi saint. C'est ensuite qu'ils ont emprunté la route de l'aéroport en direction du rond-point Esquadrille où se trouve l'entrée du site occupé par plusieurs bases militaires nigériennes et étrangères, dont celle de l'armée française située quelques kilomètres plus loin.



Les milliers de manifestants se sont ensuite rassemblés devant cette entrée gardée par un check-point des forces nigériennes. Ils ont crié des slogans hostiles à la France dont ils exigent le départ de ses 1 500 militaires.



Les slogans étaient aussi hostiles à la Cédéao. Ils reprochent à l’organisation sous-régionale d’avoir ordonné jeudi l'activation de sa force en attente pour une éventuelle opération de libération du président déchu, Mohamed Bazoum.



Le nom du chef des putschistes, le général Tiani a été scandé de nombreuses fois par des manifestants. Certains faisaient flotter des drapeaux du Niger et quelques drapeaux russes.



Le rassemblement s'est dispersé en fin d'après-midi sans violence et sans débordement. Cette manifestation a eu lieu alors que le nouveau gouvernement du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine se réunissait pour la première fois.