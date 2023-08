Niger: fin de l'ultimatum, la junte ferme l'espace aérien et redoute une «agression» imminente

Dans un communiqué lu dans la soirée de dimanche, le CNSP explique avoir des informations indiquant que « les forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple », sans préciser laquelle.



Un autre communiqué annonce « qu'un pré-déploiement des forces qui doivent participer à cette guerre est entamé dans deux pays d'Afrique centrale », là encore sans les nommer. Mais il ajoute que « tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme cobelligérant ».



Signe de la pression croissante et, selon le CNSP, « d'une menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins », le Niger a aussi fermé son espace aérien. Et le communiqué promet que « toute violation fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée ».



Il termine en assurant que « les forces armées nigériennes et les forces de défense et de sécurité sont prêtes pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie ».