Niger: inquiétude face à la disparition du journaliste Serge Mathurin Adou

Serge Adou travaille pour la chaîne Canal 3, à Niamey. Il est aussi correspondant sportif pour la BBC, dans la capitale nigérienne. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et l'Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA) - deux organisations basées à Abidjan - expriment aujourd'hui leur inquiétude. Elles évoquent une « disparition » au Niger « dans des circonstances non encore nettement élucidées ».



Joint par RFI, Yao Noël, président de l'UJPLA le confirme : « Il n'y a aucune nouvelle sérieuse sur là où se trouve notre confrère. Ni son épouse qui est nigérienne, d'ailleurs, ni ses poches ne savent où il se trouve. Donc cette absence d'information est plus qu’inquiétante.



Une « infraction de presse » ?

« Et la deuxième préoccupation aussi, c'est que ni l’UJPLA ni l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ne savent exactement ce qui lui est reproché, en l'état actuel, puisque, de toute évidence, il avait été convoqué par la police judiciaire du Niger.



« Et puis, s'il lui est reproché une infraction de presse, il y a des mécanismes pour cela. Si c'est une infraction de droit commun, qu'il soit représenté en justice et qu'il ait droit à un procès juste et équitable, avec la défense d'un avocat éventuellement. »