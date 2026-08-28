Nigeria: près de 6 millions de dollars de rançons versés aux groupes armés en un an

Au Nigeria, un rapport du cabinet SBM Intelligence basé à Lagos estime que près de 6 millions de dollars de rançons ont été versés aux différents groupes armés et terroristes en échange de la libération de personnes kidnappées.



Ce chiffre est en augmentation, tout comme le nombre de personnes enlevées dans le pays entre juillet 2025 et fin-juin 2026.



La somme totale des rançons versées durant cette période aurait ainsi triplé par rapport à l'année précédente, passant de près de 2 millions de dollars à presque 6 millions de dollars transférés.



« Les enlèvements de masse sont maintenant le mode opératoire dominant »



La même tendance se dessine quant aux nombres de victimes : SBM Intelligence estime que 7 825 personnes ont été enlevées entre juin 2025 et fin-juin 2026, soit 66% de plus qu'à la même période l'année précédente.



« Les enlèvements de masse sont maintenant le mode opératoire dominant », constatent les analystes. Quatre victimes sur cinq ont été enlevées au sein d'un groupe et le Nord du Nigeria concentre toujours 93,7 % de ces incidents sécuritaires graves.



L'État de Zamfara, dans le nord-ouest du pays, a été le théâtre de pas moins de 92 enlèvements de masse, et l'État de Sokoto en a subi 76.



Une rançon ne garantit pas la survie



Autre constat : un groupe en particulier, le JAS, branche historique de Boko Haram, a récolté à lui seul 90 % des sommes versées, grâce à huit kidnappings seulement. Deux enlèvements en particulier ont rapporté gros : près de 4 millions de dollars ont été versés au JAS pour la libération de 416 personnes kidnappées à Ngoshe, dans l'État de Borno, et 1,5 million de dollars en échange de 315 élèves et personnels de l'école Saint Mary de Papiri dans l'État de Niger.



Pourtant, le versement d'une rançon ne garantit pas toujours la survie des otages : les chercheurs ont relevé au moins six cas où les personnes captives ont été abattues après que leurs ravisseurs aient reçu de l'argent.



L'insécurité et l'économie seront au cœur de la campagne présidentielle qui vient de démarrer au Nigeria. En janvier prochain, le président Bola Tinubu briguera un second mandat.