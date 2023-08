Niger: les chefs d'état-major de la Cédéao ont défini les contours d'une «éventuelle intervention militaire»

C'est un mandat robuste qui est donné à la force qui va être engagée en cas d'intervention militaire au Niger. Cela inclut l'usage de la force avec des actions offensives autorisées, explique notre correspondant régional, Jean-Luc Aplogan.



De bonnes sources, on apprend que le Nigeria aura un rôle de leader avec le plus important dispositif : RFI apprend que le dispositif prévoit de passer par terre, air et mer. La plus grosse contribution sera nigériane. Quant aux autres pays contributeurs, il y aurait la Côte d'Ivoire, le Bénin, avec une promesse du Sénégal. Peut-être que la liste n'est pas encore close.



Ce samedi 5 août, chaque chef d’état-major rentré d’Abuja présentera le plan d’intervention au président de la République de son pays. La force est prête et interviendra seulement sur ordre des chefs d’État de la communauté. La fin de l’ultimatum fixé par la Cédéao aux putschistes nigériens est fixé à dimanche.