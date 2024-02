Niger: les passagers français désormais «persona non grata» à l'aéroport de Niamey?

Selon une source proche du pouvoir nigérien, il n'existe pas de consigne officielle

La compagnie aérienne Air Burkina dément être à l'origine de ce document, mais ne dit pas s'il est possible ou non d'embarquer des Français à destination de Niamey. Une réaction au document qui circulait le 1er février 2024, présenté comme une note interne de la compagnie.On pouvait y lire que « selon les autorités nigériennes, tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire nigérien » et ne sera donc plus accepté sur les vols vers cette destination. Des sources internes à Air Burkina l'avaient authentifiée auprès de RFI.À Royal Air Maroc, on indique qu'il faut une autorisation spéciale des autorités du Niger depuis près d'une semaine pour les passagers français.Selon une source proche du pouvoir nigérien, il n'existe pas de consigne officielle. Mais cette source constate que la police refoule en effet des Français depuis quelques jours à l'aéroport de Niamey.RFI a confirmé au moins cinq cas, dont l'un en possession d'un passeport diplomatique des Nations unies. S'agit-il d'une mesure de réciprocité, comme l'affirme cette même source ? Paris a notamment annulé les visas de plusieurs personnalités nigériennes qui émettaient des positions critiques envers la France.